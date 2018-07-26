* запрещённая в России организация

Вашингтон, 26 июля, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Администрация бывшего президента США Барака Обамы выделила грант в $200 тыс. одному из филиалов террористической организации «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает BNL NEWS на странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обама. Террор

«Администрация президента Обамы одобрила грант… одному из филиалов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на то, что минфин США признал это спонсированием террористов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация Обамы так и не отозвала грант.

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