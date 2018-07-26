Тель-Авив, Израиль, 26 июля, 2018, 07:57 — ИА Регнум. В результате удара израильской авиации в секторе Газа погибли трое палестинцев, сообщает 26 июля Al Jazeera.

Истребитель F-16 израильских ВВС

Помимо погибших, один человек получил ранение, он доставлен в госпиталь, где ему оказывается вся необходимая помощь. По словам врачей, он находится в критическом состоянии.

Напомним, израильские военные регулярно наносят удары по сектору Газа, в первую очередь целью Тель-Авива становятся объекты партии ХАМАС, однако здесь также регулярно гибнут мирные граждане.