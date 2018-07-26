Тбилиси, 26 июля, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Разрыв российско-грузинских дипломатических отношений был ошибкой, потому что их отсутствие осложняет переговорный процесс. Такое мнение высказала бывший спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.

Нино Бурджанадзе

Читайте также: Оппозиция в Грузии: С Россией надо рвать

По словам политика, основное препятствие на пути к восстановлению отношений заключается в неготовности Тбилиси к прямому диалогу с Москвой из-за боязни, в том числе и реакции западных стран.

«Препятствием также является признание Южной Осетии и Абхазии со стороны России в 2008 году», — цитируют «Известия» слова Нино Бурджанадзе.

При этом, по мнению бывшего спикера грузинского парламента, выход из сложившейся ситуации есть, и он лежит в том числе через переговоры с Южной Осетией, Абхазией и Россией. Бурджанадзе отметила «жизненную необходимость» для Грузии в настоящее время восстанавливать диалог с Россией на самом высоком уровне. При этом она выступает как за тесное сотрудничество с Россией, так и с Западом: «Балансировать можно во всех направлениях, просто этого не надо бояться».

Ранее по теме: Российский МИД: Разрыв дипотношений Грузии и России не пойдет на пользу обоим сторонам

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2» заявила, что Россия заинтересована в восстановлении добрососедских отношений с Грузией, отметив, что для этого с российской стороны нет никаких препятствий, а прогресс нормализации зависит исключительно от политической воли и реализма.