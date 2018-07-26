Эр-Рияд, 26 июля, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Йеменские хуситы атаковали нефтяной танкер, принадлежащий Саудовской Аравии, находящийся в Красном море, сообщает 26 июля Al Jazeera.

Цитата из к/ф «Пираты XX века» реж Борис Дуров. 1979. СССР Захват

«Нефтяной танкер Саудовской Аравии подвергся незначительному ущербу из-за нападения хуситских повстанцев. Из-за своевременного вмешательства королевского флота нападение было сорвано», — говорится в заявлении Эр-Рияда.

Напомним, Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, которая в 2015 году вмешалась в гражданский конфликт в Йемене, что поставило страну на грань гуманитарной катастрофы. Эр-Рияд ведет борьбу с хуситами, которые по мере сил отвечают королевству взаимностью.