Вашингтон, 26 июля, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Следующую встречу с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп хотел бы провести уже в 2019 году, сразу после окончания «охоты на ведьм», приводит пресс-служба Белого дома слова советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

«Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после того, как закончится «российская охота на ведьм», — заявил советник американского президента.

По его словам, такая встреча может состояться в течение 2019 года, без уточнения времени и места. «Охотой на ведьм» в аппарате президента США называют расследование о так называемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Ранее госсекретарю США Майклу Помпео пришлось давать объяснения комитету иностранных дел США в сенате в связи с состоявшейся в Хельсинки встречей Путина и Трампа.

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