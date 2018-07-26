Потоп в Забайкалье: после схода селя трассу «Амур» атаковали грунтовые воды
Чита, 26 июля, 2018, 07:10 — ИА Регнум. После схода селя движение на участке федеральной автомобильной дороги Чита — Хабаровск пришлось закрыть на неопределенное время. Об этом сегодня, 26 июля, сообщил начальник отдела дорожного хозяйства краевого министерства территориального развития Сергей Кривощеков.
По его словам, несмотря на то, что последствия схода селя были оперативно устранены, возникла новая проблема — выход на дорожное полотно грунтовых вод.
«Дорожное полотно не пострадало, но водным потоком снесено барьерное ограждение», — пояснил чиновник.
Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье началось 8 июля после месяца проливных дождей. Вышедшие из берегов реки подтопили сотни домов, разрушили десятки мостов и более сотни километров дорог. Сход селя на 17-м километре федеральной автодороги Р-297 в Читинском районе произошёл днём, 25 июля. В регионе действует режим ЧС.