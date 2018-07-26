Чита, 26 июля, 2018, 07:10 — ИА Регнум. После схода селя движение на участке федеральной автомобильной дороги Чита — Хабаровск пришлось закрыть на неопределенное время. Об этом сегодня, 26 июля, сообщил начальник отдела дорожного хозяйства краевого министерства территориального развития Сергей Кривощеков.

Цитата с сайта Заб.ру Наводнение в Забайкалье: сход селя на федеральный трассе «Амур»

По его словам, несмотря на то, что последствия схода селя были оперативно устранены, возникла новая проблема — выход на дорожное полотно грунтовых вод.

«Дорожное полотно не пострадало, но водным потоком снесено барьерное ограждение», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье началось 8 июля после месяца проливных дождей. Вышедшие из берегов реки подтопили сотни домов, разрушили десятки мостов и более сотни километров дорог. Сход селя на 17-м километре федеральной автодороги Р-297 в Читинском районе произошёл днём, 25 июля. В регионе действует режим ЧС.