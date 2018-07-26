Южно-Сахалинск, 26 июля, 2018, 06:54 — ИА Регнум. Паромная переправа, соединяющая порт Ванино Хабаровского края и сахалинский порт Холмск, не утратит своей актуальности и после строительства моста Сахалин — материк. Об этом сообщили главы регионов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Max Shestera Паром

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«Паромы на Сахалине всегда были и будут актуальны. Даже после строительства железной дороги и автомобильных дорог от моста по Хабаровскому краю это будет довольно протяженный путь. Строительство моста займет несколько лет, и всй это время регион должен жить», — привело слова губернатора Сахалина Олега КожемякоТАСС.

Кожемяко также добавил, что паромы будут использоваться не только во время строительства моста, но и после его завершения, поскольку островному региону нужна прочная паромная связь с Владивостоком, нужна дополнительная связь с материком. Поэтому необходимость паромной переправы всё равно останется.

Актуальность паромной переправы, как минимум еще 10 лет, подтвердил и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

«Мы взялись строить два новых парома для Сахалина. Пока мост построят, пройдет еще более 10 лет. Это длинный проект, а перевозить нужно и сегодня, и завтра», — сказал Вячеслав Шпорт.

Глава Хабаровского края добавил также, что строительство моста Сахалин — материк важно для развития экономики Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года проектная организация приступила к планированию работ по реконструкции паромной переправы Ванино — Холмск. Реконструкция портовой инфраструктуры паромной переправы в материковом Ванино и сахалинском Холмске выполняется по прямому поручению президента России Владимира Путина. События ждали 40 лет. Финансируются работы в рамках федеральной целевой программы.

На Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае строятся два новых современных парома для линии Ванино — Холмск.

Паромная переправа была построена в 1973 году. Специально для нее на верфи Калининграда были построены 10 грузопассажирских паромов класса «Сахалин» — девять грузопассажирских и один для перевозки ГСМ, который людей на борт не берет. Сегодня от былой роскоши остались два грузопассажирских парома и один под перевозку ГСМ. Все суда морально и технически устарели и не отвечают современным требованиям. В связи с этим был изменен регламент безопасности. Теперь паром берет на борт не 120 пассажиров, как это было всегда, а только 50.

В период летней лососевой путины на Сахалин и Курилы устремляются бригады рыбообработчиков из всех регионов России и бывших союзных республик. К ним добавляются сахалинцы, возвращающиеся из отпусков, моряки, спешащие на суда, командировочные. Нехватка пассажирских мест на паромах приводит к скоплению на морвокзале в Ванино сотен людей, ожидающих отправки на острова. Ждать порой приходится по несколько суток. Настоящий коллапс случился в 2015 году, когда на морском вокзале Ванино скопилось более 1500 пассажиров. На помощь гражданским тогда пришли военные — людей вывозили Большим десантным кораблем.