Якутск, 26 июля, 2018, 06:50 — ИА Регнум. В Якутии продолжается активно обсуждаться инцидент, случившийся в трёх арктических населённых пунктах республики — 20 июля там, напомним, на три часа что-то закрыло солнце, и днём наступила темнота. Теперь выясняется, что в Верхоянском районе, где также случилось странное «затмение», массово гибнут озёрные чайки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Птица

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Гибель птиц зафиксирована возле озера Байбал-Кюель. По данным СМИ, найдено уже около 50 погибших пернатых, и это может быть связано с недавней «пропажей» солнца. Специалисты уже выехали на эту территорию, чтобы взять пробы воды и почвы. Туши птиц уже направлены на лабораторные исследования с целью выяснить причины их смерти. Жителям расположенных рядом с этим озером населённых пунктов запретили пользоваться его водой, в том числе и для технических целей.

Тем временем иностранные СМИ сообщают о том, что американские спутники зафиксировали 20 июля над частью территории Сибири гигантское чёрное облако. Со спутников было видно, что область арктических районов Якутии внезапно погрузилась во тьму. Местные жители продолжают гадать о том, что же всё-таки заслонило им солнце, в том числе выдвигая версии об испытаниях ядерного оружия. Руководство республики на жалобы и недоумение людей никак не отреагировало: причины внепланового солнечного затмения над некоторыми сёлами республики не выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля около 11:00 по местному времени (05:00 мск) в некоторых арктических населённых пунктах Якутии почти стемнело, и солнце вернулось только примерно в 14:00. Об этой аномалии в СМИ сообщали жители Эвено-Бутантайского, Жиганского и Верхоянского районов республики.

«Вначале было, как при приближающимся сильном грозовом фронте, темно, потом начало темнеть, но с желтым оттенком, как при тонировке. Было непривычно. Мы сомневаемся и насчёт затмения. Обычно про это явление заранее рассказывают. И оно не бывает таким продолжительным», — предполагают люди.

Метеорологи в свою очередь отмели версию о том, что пропажа солнца могла быть вызвана какими-то климатическими причинами. Заместитель начальника управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юрий Дягтеренко сообщил, что расположенные в этих муниципалитетах метеостанции никаких аномалий не фиксировали. Дым от лесных пожаров тоже вряд ли мог стать причиной странного «затмения»: запаха гари не было.