Чита, 26 июля, 2018, 06:30 — ИА Регнум. Шахтёры Дарасунского рудника в Забайкалье голодают уже третий день. Состояние здоровья некоторых участников акции заметно ухудшилось: появились головокружение и недомогание вследствие повышенного артериального давления, потребовалась помощь медиков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата с сайта Заб.ру Голодающие шахтёры Дарасунского рудника в Забайкалье

Как сообщает сегодня, 26 июля, Заб.ру со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава, в участковую больницу доставлены девять участников голодовки, после тщательного осмотра будет принято решение об их возможной госпитализации.

Напомним, этой ситуацией обеспокоены в Госдуме РФ: 24 июля глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращения в ряд ведомств с просьбой вмешаться и проинформировать о мерах, предпринимаемых для разрешения сложившейся ситуации с задержкой выплаты заработной платы шахтерам. Аналогично поступил и его коллега, депутат Николай Говорин («Единая Россия»). Накануне, 25 июля, он тоже направил запрос генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой провести проверку соблюдения руководством Дарасунского рудника законодательства в сфере трудовых отношений.

«Голодовка работников любого предприятия — всегда крайняя мера, продиктованная невозможностью решить проблему непосредственно с работодателем. Этот инцидент, уверен, послужит серьезным поводом для проведения проверок со стороны всех компетентных органов. Нужно понимать, что за каждым работником, каждым шахтером стоят семьи, дети, которых нужно кормить и одевать. Мы не можем пустить эту ситуацию на самотек, ведь от решимости государственных органов сейчас зависит здоровье людей», — подчеркнул депутат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на крайние меры десятки работников золотодобывающего предприятия «Урюмкан» решились потому, что три месяца не получали заработную плату, а майскую — в полторы тысячи рублей — сочли подачкой. В процессе прокурорской доследственной проверки выяснилось, что задолженность работникам рудника за май — июнь 2018 года составляет около 32 млн рублей.