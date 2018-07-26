Нижний Новгород, 26 июля, 2018, 06:25 — ИА Регнум. Напряжение вокруг старейшего мукомольного завода Нижнего Новгорода, о закрытии которого заговорили весной 2018 года, продолжается. Компания «Первая мельница» не смогла обязать владельца зданий и земельного участка, на котором стоит мукомольный завод, продлить с нею договор аренды на 43 объекта недвижимости. 25 июля 2018 года Первый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Нижегородской области без изменения, а жалобу без удовлетворения. Решение пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано далее, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мукомольный завод в Нижнем Новгороде (Мельница Башкирова)

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Напомним, весной стало известно, что мукомольный завод в Нижнем Новгороде, который работает уже почти 140 лет, может быть закрыт. Причиной послужил конфликт собственника участка и зданий, который приобрёл их в 2012 году у областных властей, и арендатора. Арендатор — ООО «Первая мельница», единственным участником которого является ООО «Нижегородские жернова», не согласилось с размером арендной платы, предъявленной ООО «Спектр», чьим единственным участником числится кипрская компания. В конце марта 2018 года истёк договор аренды на более чем 40 объектов недвижимости, в том числе и те, где размещалось оборудование «Первой мельницы». Вывезти его ООО не смогло, заявив о препятствиях со стороны владельца объектов.

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Ещё 15 декабря 2017 года ООО «Новая мельница» обратилось в суд с иском об обязании продлить договор аренды №27/2011 от 01.07.2011 года на срок до 31.10.2018 года (срок окончания отопительного сезона 2017−2018 и срок демонтажа теплового оборудования). Позднее требование уточнили и просили продлить срок аренды до 1 сентября 2018 года. Дело в том, что компания обеспечивает теплом ряд многоквартирных домов, отделение Пенсионного фонда и здание гостиницы.

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В суде уточнялось, что в случае прекращения договора аренды в срок, установленный в договоре, оборудование, принадлежащее ООО «Первая мельница», будет демонтировано, что приведет к срыву отопительного сезона и необеспечению жителей многоквартирных домов теплоснабжением. Прокуратура Канавинского района Нижнего Новгорода обязала ООО завершить отопительный сезон. Также в суде ООО ссылалось на то, что хранит хлебопродукты государственного резерва в одном из зданий и в силу непредвиденных обстоятельств Управление Росрезерва по Приволжскому Федеральному округу не может в срок до 31.03.2018 года переместить госрезерв в другое хранилище.

Ответчик письменными отзывами заявил, что «истец неоднократно и грубо нарушал свои обязательства по договору аренды», в их числе — «нецелевое использование арендуемых зданий, нарушение охранного обязательства, отказ в индексации арендной платы, существенное ухудшение имущества, неосуществление текущего и аварийного ремонта зданий».

"Требование истца об обязании продлить договор аренды до 01.09.2018 года, в то время как отопительный сезон в Нижнем Новгороде заканчивается в последней декаде апреля, лишает ответчика возможности выполнить все необходимые мероприятия по подготовке к следующему отопительному сезону 2018−2019 года, так как ООО «Спектр», как собственник имущества, с использованием которого осуществляется теплоснабжение жилых домов, готово самостоятельно либо с привлечением специализированных организаций осуществлять теплоснабжение жилых домов, находящихся в зоне обслуживания котельной», — отмечалось в материалах дела.

Суд отклонил претензии «Первой мельницы» к собственнику и отказал в продлении договора. На сегодня в суде рассматриваются споры об истребовании имущества арендатора. При этом мукомольный комплекс еще в середине марта 2018 года ООО «Первая мельница» продало ООО «Горьковский мукомольный завод», созданному 27 февраля 2018 года.