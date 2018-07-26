Омск, 26 июля, 2018, 05:59 — ИА Регнум. Пятеро кандидатов в губернаторы Омской области предоставили в избирком документы для регистрации, в том числе подписные листы. Это врио губернатора региона Александр Бурков, завкафедрой в Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете Анатолий Соловьёв, депутат Омского городского совета Алексей Ложкин (ЛДПР), исполнительный директор ООО «А-стратегия» Антон Дрязгов и депутат совета Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова, сообщили ИА REGNUM в избирательной комиссии Омской области.

Герб Омской области

Время приёма документов завершилось 25 июля. Ещё один кандидат — директор ООО «СибРемСервис» Вячеслав Сибирский — документы не предоставил и выбыл из предвыборной гонки.

Таким образом, борьбу за кресло губернатора продолжают пять человек.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы губернатора Омской области состоятся 9 сентября 2018 года. Антон Дрязгов выдвинут в губернаторы Партией роста, Алексей Ложкин — ЛДПР. Остальные кандидаты — самовыдвиженцы, которым, помимо подписей депутатов и всенародно избранных глав (от 214 до 224), необходимо было собрать в свою поддержку от 7735 до 8508 подписей избирателей.

На проверку предоставленных документов у облизбиркома есть 10 дней. Окончательный список кандидатов в омские губернаторы будет известен не позднее 3 августа.