Челябинск, 26 июля, 2018, 06:11 — ИА Регнум. Приглашение на Международный день тигра разместил на своем сайте Челябинский зоопарк. Праздник начнется 29 июля в 13:00 (время местное).

Programmes.putin.kremlin.ru Тигры

Пресс-служба зоопарка напоминает, что Международный день тигра празднуют с 2010 года: восемь лет назад его учредили на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге.

В челябинском зоопарке есть свои тигры — Матис из Краснодарского края (девять лет) и Лаффи из Новосибирска (четыре года).

«Матис и Лаффи — очень молоды, и у них пока нет детей. Мы с сотрудниками зоопарка уверены, что у Матиса и Лаффи будет здоровое и крепкое потомство», — отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля в Перми из зоопарка сбежал хищник: через два дня харзу поймали. Больше всего ее возвращению обрадовался самец.