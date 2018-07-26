Пекин, 26 июля, 2018, 05:20 — ИА Регнум. Китай выразил жесткое недовольство и протест против оборонных расходов США, в которых имеются статьи, направленные против Китая, и призвал США не нарушать стабильность развития двусторонних отношений, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан заявил во время очередного пресс-брифинга, отвечая на вопрос касательно закона США об ассигнованиях на национальную оборону на 2019 фискальный год, что Китай крайне недоволен и выражает проест подобного рода положениям.

«Мы призываем США отказаться от ментальности холодной войны и игры с нулевой суммой, немедленно отказаться от соответствующего негативного содержания и придерживаться, а не разрушать поступательное развитие отношений между странами», — заявил Гэн.

Отметим, что в новом оборонном бюджете США на 2019 год содержится ряд позиций, бьющих по базовым интересам Китая. В частности, в нём говорится об «укреплении оборонных связей с Тайванем» и изучении «коэрцитивной деятельности» Китая в Южно-Китайском море.

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