Веллингтон, 26 июля, 2018, 05:18 — ИА Регнум. Австралия должна изменить свой национальный флаг, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Новой Зеландии Уинстон Петерс, сообщает The Sydney Morning Herald.

DO'Neil Флаг Австралии

«Наш флаг, являющийся национальным флагом нашей страны уже долгое время, на самом деле был скопирован Австралией», — заявил Петерс.

Он также призвал Австралию изменить свой флаг и признать, что этот дизайн впервые был придуман Новой Зеландией.