Вашингтон, 26 июля, 2018, 04:04 — ИА Регнум. На встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки не было достигнуто никаких договоренностей по Украине, заявил госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в комитете иностранных дел США в сенате.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Отвечая на вопрос сенатора Бена Кардина о переговорах, Помпео подчеркнул, что политика США в отношении Украины осталась прежней и договоренностей с Путиным по вопросам Украины не было достигнуто.

Ранее на заседании Майк Помпео упомянул, что США поставляет оборонительное вооружение в Грузию и на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный департамент выпустил так называемую «Крымскую декларацию», согласно которой США никогда не признают Крым российской территорией. Декларация была подписана госсекретарем США Майком Помпео.

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