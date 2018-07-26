Йоханнесбург, ЮАР, 26 июля, 2018, 03:44 — ИА Регнум. Стремительное изменение глобального ландшафта и расстановки сил спрогнозировал председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«В следующем десятилетии мы увидим еще более стремительные изменения международного ландшафта и международных союзов сил. Появляющиеся рынки и развивающиеся страны готовы дать 80% глобального экономического роста. Из расчета валютных ресурсов, эти страны составляют почти 40% роста объема экономического производства. Сохраняя нынешний проход, эти страны достигнут половины мирового производства. Коллективный рост формирующихся рынков и развивающихся стран нельзя остановить, и им предстоит сделать глобальное развитие более сбалансированным, а глобальным мир — более крепким», — заявил председатель Си.

Напомним, что ранее Си Цзиньпин, выступая на юбилейном, десятом саммите БРИКС, который продлится с 25 по 27 июля в Йоханнесбурге, заявил о предстоящих изменениях, которые революционным образом перевернут науку и технику, создав новые драйверы экономического роста.