Вашингтон, 26 июля, 2018, 03:27 — ИА Регнум. Ничего предосудительного не произошло на закрытой встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки, заявил глава Госдепа США Майк Помпео на слушаниях в комитете иностранных дел США в сенате в ответ на вопрос сенатора Роберта Менендеза.

DonkeyHotey Майк Помпео

Менендез задал главе госдепа вопрос, известно ли ему, о чем шла речь на закрытых переговорах лидеров США и России в Хельсинки. Помпео изначально пытался уйти от прямого ответа на вопрос, но сенатор настоял на прямом ответе.

«Если вы считаете, что на этой встрече происходило нечто неприемлимое, то я полностью это отрицаю… Я также дважды говорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по различным вопросам и, думаю, я примерно представляю, о чем шла речь», — заявил в ответ Помпео.

Также Менендез поинтересовался, располагает ли переводчик какой-либо информацией по переговорам, на что Помпео ответил, что не придавал этому вопросу значения.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор Демократической партии США Джин Шахин призвала послушать показания переводчика, присутствовавшего на встрече лидера России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. Конгресс США впоследствии отклонил это предложение.