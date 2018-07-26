Кишинёв, 26 июля, 2018, 03:22 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) может создать после намеченных на эту зиму парламентских выборов коалицию с «независимыми депутатами», которые будут избраны по одномандатным округам. Об этом, как сообщает кишиневское ИА Infotag, заявил президент Молдавии и неформальный лидер социалистов Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Он сказал, что социалисты не станут создавать коалицию с теми, кто выступает за НАТО, за присоединение к Румынии и поддерживает марши сексуальных меньшинств — с правящей Демпартией и правой оппозицией.

Вместе с тем Додон выразил надежду, что социалисты сразу получат большинство в парламенте, а если нет, то «будет часть независимых депутатов, которые пройдут по одномандатным округам, с которыми нужно будет садиться за стол переговоров и договариваться о создании парламентского большинства».

Вариант, при котором правящая сейчас Демпартия создаст коалицию с правой оппозицией, Додон тоже исключает из-за острых противоречий между этими силами и протестов правых против демократов и их лидера Владимира Плахотнюка.

«Таким образом, еще один возможный сценарий — досрочные парламентские выборы. Если ПСРМ не сможет получить большинство и договориться с независимыми депутатами, тогда вероятность досрочных выборов велика. В этом случае Партия социалистов получит еще больше мандатов», — уверен президент Молдавии.

ИА REGNUM напоминает, что по партийным спискам в Молдавии будет избираться половина депутатов. Вторая половина избирается по одномандатным округам, где максимальные шансы в большинстве округов у правящей Демпартии, обладающей неограниченным административным и финансовым ресурсом. Исходя из этого, социалисты практически не имеют шансов получить большинство в следующем составе парламента и будут вынуждены либо уйти в оппозицию, либо договариваться с Демпартией Плахотнюка.

Социалисты Игоря Додона и демократы Владимира Плахотнюка, напомним, совместно проголосовали за переход к смешанной системе выборов, которая поможет Плахотнюку и его партии остаться у власти после выборов 2018 года. Главной моделью сохранения Владимира Плахотнюка у власти при новой системе выборов является ставка на проведение в парламент подконтрольных Плахотнюку кандидатов под видом «независимых».

Ранее депутат-социалист Владимир Цуркан уже заявил, что Партия социалистов Молдавии может создать «промолдавскую» коалицию с Демпартией после парламентских выборов. Это же, по информации издания «Коммерсантъ», подтвердил президент Додон на одной из встреч с президентом России Владимиром Путиным. Додон признал, что социалисты не получат большинства в парламенте, и им придется договариваться с демократами Плахотнюка.