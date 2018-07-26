Вашингтон, 26 июля, 2018, 03:21 — ИА Регнум. Смягчения антироссийских санкций американская сторона Москве не обещала, заявил госсекретарь США Майк Помпео в конгрессе.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Комментируя обсуждение вопроса по санкциям на переговорах американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки, Помпео сказал:

«Могу подтвердить, что не было взято на себя никаких обязательств поменять эту политику каким бы то ни было образом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США выпустили декларацию по Крыму, в которой говорится, что политикой Штатов является отказ от «признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву».