Пекин, 26 июля, 2018, 03:20 — ИА Регнум. Экономические связи между Китаем и Африкой находятся под особым вниманием в связи с официальным государственным визитом председателя КНР Си Цзиньпина в ряд стран Черного континента и участием в десятом саммите лидеров стран БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Junjiewu99 Китайские инвестиции

Торговля между Китаем и странами Африки выросла с $765 млн в 1978 году до $170 млрд в 2017 году, продемонстрировав рост в более чем 200 раз. За первые пять месяцев 2018 года торговля выросла на 17,7%, достигнув $82 млрд в сравнении с тем же периодом 2017 года.

На конец 2016 года инвестиции Китая в Африку достигли $100 млрд, увеличившись в 100 раз за десятилетие. Согласно докладу, опубликованному Ernst & Young, Китай стал крупнейшим прямым иностранным инвестором в Африку в 2016 году, вложив $66,4 млрд и создав 130,75 тыс. рабочих мест в период с 2005 по 2016 год.

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Около 3,1 тыс. китайских предприятий вкладывают свои средства в Африку, работая над проектами в сфере транспорта, электроснабжения, телекоммуникаций, индустриальных парков, сельскохозяйственных техноцентров, водоснабжения, образования и медицины.

Инфраструктурное строительство стало одним из приоритетов в китайско-африканском сотрудничестве в рамках инициативы «Нового шелкового пути», к которой присоединились более 20 африканских стран. Строятся железнодорожные и автомобильные магистрали, порты и электростанции. В 2017 году открылась железная дорога длиной 480 км между Найроби и Момбасой, построенная на китайские деньги. Она позволила сократить время поездки между двумя крупнейшими кенийскими городами на половину и создать 46 тыс. рабочих мест.

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В 2015 году Китай анонсировал строительство 10 крупных фабрик в рамках сотрудничества Китай — Африка, дабы позволить континенту ускорить индустриализацию и сельскохозяйственную модернизацию, отмечает издание. Для этого был создан специальный фонд размером $10 млрд, который также используется для поддержки таких проектов, как экономические зоны и индустриальные парки.