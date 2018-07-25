Бухарест, 26 июля, 2018, 02:59 — ИА Регнум. Министерство образования Румынии проведет проверку в художественном лицее Palló Imre в городе Одорхею Секуеск (уезд Харгита, Трансильвания, Румыния), ученики которой нарисовали во дворе школы карту Великой Венгрии по случаю 98-й годовщины подписания Трианонского договора, согласно которому Трансильвания была передана Румынии, и который в Будапеште считают национальной катастрофой. Как сообщило румынское государственное ИА Agerpres, инспекция проверит, как в этой и других школах уезда преподаются некоторые предметы и соответствуют ли они румынским программам.

Julieta39 Венгрия до Первой мировой войны

Глава школьной инспекции уезда Харгита Петер Горбе, участники перформанса пояснили, что просто обозначили территории, на которых проживают венгры.

«Они уверяют, что не имели в виду, великая Румыния или не великая, великая Венгрия или не великая. Говорят, что нарисовали карту территорий, где проживает даже не большинство венгров, но значительные венгерские сообщества», — сказал Горбе.

Он добавил, что речь идет о части культурного проекта, финансируемого Будапештом, по взаимодействию между школами Венгрии и зарубежными венгерскими школами.

Отметим, что ученики школы не только нарисовали карту Великой Венгрии, но и сами встали по ее контуру, таким образом выложив его своими телами. Это вызвало негодование румынских СМИ и Бухареста. Румынские власти обвинили руководство лицея в вовлечении учеников в политику, способном помешать мирному сосуществованию румынского и венгерского сообществ.

ИА REGNUM напоминает, что Трансильвания до 1918 года была частью Австро-Венгрии. Венгрия уступила Трансильванию Румынии по Трианонскому договору 1920 года со странами — победительницами в Первой мировой войне, потеряв таким образом 2/3 территории и населения.

Сегодня в Румынии проживает около 1,5 млн венгров, что составляет около 6,6% населения страны. Основная часть венгерского меньшинства проживает на территории Трансильвании, имеет самоназвание секуи и на протяжении многих лет безуспешно добивается от Бухареста автономии.

В самой Венгрии в 2010 году было принято новое законодательство о предоставлении второго венгерского гражданства представителям диаспоры, предоставляющее им те же избирательные права, что и гражданам в самой Венгрии. Аналогичное законодательство действует и в Румынии. Аналогичную венгерской политику по «воссоединению нации», направленную в первую очередь против Молдавии и Украины, проводит и Румыния с 1990-х годов.