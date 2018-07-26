Вашингтон, 26 июля, 2018, 03:19 — ИА Регнум. Американские учёные нашли в организме летучих мышей из рода Myotis белок VP35, который происходит от вируса Эбола, такие данные опубликовал журнал Cell Reports.

Matt Reinbold Летучая мышь

Исследователи изучили белок, и стало понятно, что даже за восемнадцать миллионов лет, прошедших с момента заимствования, он спосбен подавлять иммунитет. Правда, функции этого белка учёные так и не смогли понять.

Отмечается, что летучие мыши являются природным хранилищем вирусов, которые для человека опасны: лихорадки Марбург, а теперь и Эбола.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что минздрав Конго заявил о скорой победе над вирусом Эбола. Все, кто был в контакте с заболевшими, прошли 21-дневный инкубационный период.