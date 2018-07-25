Москва, 26 июля, 2018, 02:46 — ИА Регнум. В сети Интернет была опубликована инсайдерская информация о возможных цветах для корпусов смартфона iPhone 9, сообщает «Пятый канал».

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Отмечается, что в новой цветовой гамме корпусов будет отсутствовать красный цвет, однако потенциальные покупатели смогут выбрать смартфон серой, черной, белой, оранжевой, неоновой и электрической синей расцветки.

Ранее аналитик Минг Чжи Куо предположил, что новые iPhone 9 будет представлены в корпусах золотого, серого, белого, синего, оранжевого и красного цветов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сеть утекли секретные инструкции по ремонту смартфонов Apple iPhone X, предназначавшиеся для сотрудников сервисных центров компании.