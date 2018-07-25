Пекин, 26 июля, 2018, 02:39 — ИА Регнум. Пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан подтвердил, что ряд американских компаний изменили позиционирование Тайваня на своих вебсайтах, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

NASA Тайвань и Китай. Ночной снимок из космоса

По словам Гэна, Китай ожидал, что иностранные компании проявят уважение к суверенитету и территориальной цельности страны, правильным образом отреагировав на разосланное в апреле 2018 года Управлением гражданской авиации Китая письмо 44 иностранным авиакомпаниям. Китайская сторона заметила позитивные подвижки в этом направлении.

«Китай намерен делить возможности для развития с иностранными компаниями и рад приветствовать инвесторов в Китае. Мы защитим их законные права и интересы в согласии с законом и предоставим справедливые возможности для их деятельности», — заявил Гэн, призвав их, однако, «соблюдать китайские законы и правила, суверенитет и территориальную целостность, а также чувства китайского народа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД КНР напомнил США о необходимости соблюдать принцип «одного Китая» в отношение Тайваня в рамках консенсуса 1992 года, где Тайвань признан неотъемлемой частью Китая. Требование возникло после того, как выяснилось, что целый ряд американских авиакомпаний считают Тайвань независимым.