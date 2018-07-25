Пекин, 26 июля, 2018, 02:24 — ИА Регнум. Китай намерен предложить свою помощь Лаосу после прорыва дамбы, который произошел 23 июля, сообщил пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан во время очередной пресс-конференции 25 июля, передает агентство Синьхуа.

Eduardo Diez Viñuela Дамба

«Китай поддерживает тесные связи с Лаосом по вопросу преодоления последствий катастрофы», — заявил Гэн, отвечая на вопросы журналистов касательно последствий прорыва дамбы в Лаосе.

Китай выражает глубокое сочувствие Лаосу в связи с жертвами и потерей имущества, вызванных трагедией, а также надеется, что пропавшие люди вскоре будут найдены живыми и здоровыми, а раненые уверенно пойдут на поправку.

Напомним, что в лаосской провинции Аттапы на юге страны 23 июля произошло обрушение строящейся дамбы, что вызывало мгновенное наводнение в семи деревнях. Около 19 человек погибли, еще 49 пропал без вести.