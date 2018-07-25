Москва, 26 июля, 2018, 02:22 — ИА Регнум. Россия ждет новых договоренностей по взаимодействию в областях энергетики и женского предпринимательства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье для южноафриканского журнала «Убунту».

Kremlin.ru Главы государств-членов БРИКС. Сентябрь 2017

"Из других экономических достижений «пятерки» стоит выделить создание механизма Пула условных валютных резервов БРИКС и начало практического разговора о проведении взаиморасчетов в национальных валютах», — заявил он.

Лавров считает перспективным взаимодействие стран — участников БРИКС по сотрудничеству в гуманитарной сфере и отмечает заинтересованность ЮАР именно в этом направлении сотрудничества.

«Ведется работа по реализации Соглашения между правительствами стран БРИКС о сотрудничестве в области культуры и Плана действий по продвижению практического культурного взаимодействия», — подчеркнул Лавров.

Кроме того, глава МИД России заявил, что от «юбилейного» саммита Россия ожидает нового, «рубежного» характера, который укрепит между странами — участниками новые форматы стратегического партнерства и определит главные приоритеты дальнейшей деятельности БРИКС на ближайшие годы.

Напоминаем, с 25 по 27 июля Йоханнесбурге (ЮАР) пройдет десятый саммит лидеров стран БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Также на саммит приглашены лидеры Намибии, Анголы, Габона, Сенегала, Уганды, Того, Руанды, Аргентины и Ямайки.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости наращивания взаимодействия между странами БРИКС на международных площадках.