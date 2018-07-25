Пекин, 26 июля, 2018, 02:16 — ИА Регнум. На реке Меконг стартовал 72-й совместный патруль правоохранителей Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

Река Меконг

Шесть судов с более, чем 100 правоохранителями на борту принимает участие в миссии, целью которой является борьба с преступностью в районе бассейна реки Меконг. Патруль проведет случайные инспекции кораблей в водах реки в основных районах, представляющих особый интерес, включая «золотой треугольник» наркоторговли.

Напомним, что совместные патрули проводятся регулярно с декабря 2011 года после того, как два грузовых корабля КНР были захвачены бандитами, убившими 13 членов экипажа в водах Таиланда 5 октября 2011 года. Река Меконг протекает через территорию Китая, Лаоса, Мьянмы, Таиланда, Камбоджи и Вьетнама, являясь ключевой транспортной магистралью в регионе.

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