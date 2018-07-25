Вашингтон, 26 июля, 2018, 02:18 — ИА Регнум. Уменьшение пошлин должно стать установкой экономической политики не только Европейского союза, но и США, заявил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

Флаги ЕС и США

Комментируя сложившуюся вокруг торговых отношений США и ЕС ситуацию, Юнкер сказал:

«Мы должны сосредоточиться на уменьшении пошлин, а не их увеличении».

При этом Юнкер назвал Вашингтон «близким союзником» Брюсселя. По его словам, ЕС и США надо работать вместе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 24 июля заявил, что был бы за отказ от торговых барьеров с ЕС, если бы партнеры сделали то же самое.