Москва, 26 июля, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Россия последовательно выступает за наращивание взаимодействия стран БРИКС на международных площадках, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для южноафриканского журнала «Убунту».

Флаги стран — членов БРИКС

"Когда участники объединения говорят «единым и сильным голосом» по ключевым вопросам глобальной политики и экономики, к нему прислушиваются и другие страны. Консолидация наших рядов и объединение усилий — залог обеспечения стабильности на планете, путь к урегулированию острых конфликтов», — заявил министр.

Лавров подчеркнул, что в формате «пятерки» непрерывно наращивается взаимодействие по борьбе с терроризмом, распространением наркотиков и оружия массового уничтожения.

«Наша страна нацелена на наращивание совместных усилий с партнерами по борьбе с использованием ИКТ в террористических и иных противоправных целях», — отметил он.

Напоминаем, с 25 по 27 июля Йоханнесбурге (ЮАР) пройдет десятый саммит лидеров стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Также на саммит приглашены лидеры Намибии, Анголы, Габона, Сенегала, Уганды, Того, Руанды, Аргентины и Ямайки.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил вклад России в обретение независимости молодыми африканскими государствами и подчеркнул, что Африка является регионом, привлекательным для иностранных инвестиций в экономику.