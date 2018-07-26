Москва, 26 июля, 2018, 09:19 — ИА Регнум. «Свидетели»

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Фильм российского режиссера Константина Фама посвящен двум неустаревающим темам — теме поиска себя и своих корней и теме Холокоста. Для Фама обе являются глубоко личными — почти вся родня его матери-еврейки погибла от рук нацистов, но он узнал об этом далеко не сразу. Герою фильма, музыканту, обнаружившему внутри скрипки ключ к прошлому своей семьи, тоже приходится пройти путь обретения правды — страшной, трагической, а порой и обескураживающей.

Фильм составлен из трех короткометражных новелл — «Туфельки», «Брут» и «Скрипка». В каждой из трех историй, сплетенных воедино, об ужасах Холокоста как бы рассказывают бессловесные свидетели — человеческие ноги, немецкая овчарка и музыкальный инструмент.

«Миссия невыполнима: Последствия»

Том Круз и его неубиваемое альтер-эго, Итан Хант снова в деле! Мир опять балансирует на коготке упитанного полярного зверька, и только Хант и его команда способны переместить его на более солидное основание… до следующего фильма, разумеется.

Поклонники «Миссий» вряд ли увидят какие-то новшества в сюжете фильма Кристофера МакКуори. Снова смертельная угроза (на сей раз похищенные на далекой и зловещей Колыме ядерные боеголовки), снова грязные игры правительств и спецслужб, снова погони, перестрелки и столкновения, в которых невозможно выжить, но герой Круза раз за разом остается целехоньким, выполняя невыполнимое и делая невозможное возможным. Но ведь за это франшизу и любят! Впрочем, что-то новенькое на сей раз есть — в команде у Ханта пополнение, а новички — это всегда интересно и забавно.

Можно в очередной раз от души поаплодировать отличной физической форме Тома Круза, который после года серьезных тренировок вновь сам выполняет все трюки и даже водит вертолет. Не обошлось без травм, но актер мужественно справился с последствиями и вновь оказался в строю. А как же иначе?

«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются»

Новая история о мальчике Себастьяне из горной альпийской деревушки и его огромной белой собаке по кличке Белль. На этот раз события фильма Кристиана Дюге разворачиваются в мирное время — как и в оригинальной книге. Старший друг Себастьяна Анжелина, во время войны переправлявшая еврейских беженцев в Швейцарию, наконец, может вернуться домой. По пути самолет, на котором она летит через горы, терпит аварию. Себастьян, не желающий поверить в гибель девушки, вместе с Белль отправляется на ее поиски. На пути им встретятся смертельные опасности и новые друзья.

«Обитатели»

Интересно, старинные поместья без приведений и прочей нечисти вообще на свете бывают? Наверное, да, но это явно не тот случай, ведь дело происходит в Ирландии в начале прошлого века — место и время самое подходящее для мистических фантазмов.

Брат с сестрой живут в старом пустом доме, доставшемся им по наследству. Они вполне живые, но прикованы к этим медленно разрушающимся стенам, словно два призрака. Они назубок знают правила — не покидать надолго свое то ли убежище, то ли тюрьму, не пускать в дом посторонних и не засиживаться допоздна. Если не нарушать распорядка, то, возможно, живущие в затопленном подвале монстры их не тронут. Но однажды проснувшаяся в сердце сестры любовь к пришедшему с войны солдату заставляет ее пойти наперекор семейному проклятию. И кошмар начинается…

Ужастик Брайана О`Мэлли снимался в стенах «почти настоящего» дома с привидениями — Лофтус-Холла, о котором у любителей сверхъестественного ходит множество баек.

«Убежище дьявола»

Еще один особняк — и опять с чертовщинкой. Правда, три героини фильма Гильермо Амоедо вовсе не являются владелицами «нехорошего» жилища, они вламываются в дом уважаемого сенатора в ночи, чтобы раздобыть денег преступным путем. Но добыча им, увы, не светит, незадачливым домушницам придется потрудиться, чтобы у них самих не похитили жизнь и душу заодно. Ведь в юной дочке сенатора, на которую они натыкаются в подвале, обитает сам дьявол, упорно не поддающийся усилиям экзорцистов…

«Мектуб, моя любовь»

Сюжет фильма французского режиссера АбделатифаКешиша разворачивается жарким и беззаботным летом на берегу Лионского залива. Молодой сценарист Амин, тунисец по происхождению, как и сам автор картины, приезжает домой на каникулы. Здесь в компании молодых родственников, родственниц, старых и новых знакомых, он проводит дни, полные смеха, морских брызг, музыки, танцев и поцелуев. Трейлер фильма напоминает видеохронику хорошо проведенного отпуска, но творческая репутация Кешиша, не раз бравшего призы на фестивалях, обещает нечто большее, ведь «мектуб» по-арабски — это судьба.

Фильм снят по роману французского писателя Франсуа Бегодо.