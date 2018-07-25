Пекин, 26 июля, 2018, 01:41 — ИА Регнум. Госсовет Китая анонсировал назначения и снятия с должности ряда чиновников, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

Отставка

Чжан Цзяньминь был назначен главой Государственной табачной монополии КНР, сменив на посту своего предшественника Лин Чэнсина. Чэнь Цзе заменит Чжун Чжихуа на посту президента Университета Тунцзи. Пан Чанцин, в свою очередь лишился поста заместителя главы Администрации национальных правительственных ведомств, а Цзян Цзяньго больше не будет занимать пост главы Информационного бюро Госсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля председатель КНР Си Цзиньпин сменил послов в Камеруне и Гане в согласовании с решением Постоянного комитета парламента страны.