Вашингтон, 26 июля, 2018, 00:46 — ИА Регнум. Антироссийские санкции могут быть смягчены только после возврата Россией Украине контроля над Крымом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео на слушаниях в конгрессе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Не будет смягчения санкций, связанных с Крымом, пока Россия не вернет контроль над Крымским полуостровом Украине», — сказал Помпео.

Напомним, США использовали воссоединение Крыма с Россией как повод для введения антироссийских санкций, которые с 2014 неоднократно расширялись. При этом Вашингтон надавил на Европейский союз, который, вопреки своим экономическим интересам, придерживается политики антироссийских рестрикций.