Вашингтон, 26 июля, 2018, 00:30 — ИА Регнум. Встреча президентов США и России состоится после того, как окончится охота на ведьм, заявил Джон Болтон, советник главы Соединенных Штатов по национальной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Комментируя широко обсуждаемый вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, Болтон заявил:

«Президент считает, что следующая встреча с президентом Путиным должна состояться после завершения охоты на ведьм, связанной с Россией».

Американский чиновник уточнил, что охоты на ведьм в новом году уже не будет, поэтому российско-американский саммит на высочайшем уровне нужно планировать после 1 января 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп и Путин 16 июля встречались в Хельсинки, вскоре после чего в СМИ появились сведения о возможном визите российского президента в США.

Напомним, фраза об охоте на ведьм адресует к теме выборов, в результате которых Трамп пришел к власти, по мнению его врагов — при помощи «российского вмешательства».