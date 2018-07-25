Киев, 25 июля, 2018, 23:55 — ИА Регнум. Во время воссоединения Крыма с Россией, Украина потеряла основу своего флота и теперь ВМФ страны не способны решать на море сложные задачи, заявил глава правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут 25 июля во время пресс-конференции в Киеве.

Бумажный кораблик

«Остатки корабельного состава, который вернули россияне, на сегодня не способны выполнять никаких комплексных задач в море», — считает Чмут.

Эксперт также отметил, что без государственной программы финансирования ВМФ ситуацию исправить нельзя.

Напомним, в начале июля 2018 года глава совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что, несмотря на «российскую агрессию», украинский флот возрождается.

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