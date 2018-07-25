Одесса, Украина, 25 июля, 2018, 23:43 — ИА Регнум. В селе Лески Килийского района Одесской области от удара молнии загорелась школа, заявил председатель местной общины Павел Бойченко 25 июля на странице в социальной сети Facebook.

John Fowler Молния

«В селе Лески вследствие удара молнии произошло возгорание кровли блока школы, в котором учебный процесс не осуществляется. Возгорание оперативно локализовано и ликвидировано, благодаря оперативным действиям работников школы, сельского совета и сельхозпредприятия «Рис Бессарабии», — рассказал Бойченко.

Напомним, 12 июля аналогичный случай произошел в Балте Одесской области. Огонь повредил три помещения, перекрытия и 200 кв. метров крыши.