Тель-Авив, Израиль, 25 июля, 2018, 23:23 — ИА Регнум. Боевые самолеты израильских ВВС нанесли удар по установке, выпустившей две ракеты в сторону израильской территории из Сирии, сообщает 25 июля аккаунт пресс-службы вооруженных сил Израиля в Twitter.

Истребитель F-16 израильских ВВС

«В ответ на две ракеты, запущенные с нее в сторону израильской территории из Сирии, самолёт Армии обороны Израиля поразил ракетную установку, из которой они были запущены», — указано в сообщении пресс-службы.

При этом израильские военные отмечают, что пуск ракет носил случайный характер и произошел в ходе боя между сирийскими войсками и «оппозицией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армия Израиля сбила сирийский боевой самолет над Голанскими высотами.