Москва, 25 июля, 2018, 23:14 — ИА Регнум. Организаторы фестиваля «Нашествие» не будут применять никаких санкции в отношении артистов, отказавшихся принимать участвовать в мероприятии, сообщили 25 июля в пресс-службе фестиваля.

Nashestvie.ru Фестиваль «Нашествие»

«Каждая группа сама решает — участвовать или не участвовать в фестивале, а поводы для этого могут быть самыми разными», — приводит ТАСС комментарий генерального директора «Мультимедиа Холдинга» Евгении Киселёвой.

Как передавало ИА REGNUM, целый ряд участников фестиваля «Нашествия» отказался от ранее согласованных выступлений из-за участия в мероприятии Министерства обороны России. Выступать на «Нашествии» отказались, в частности, группы Distemper, «Элизиум», «Йорш», «Порнофильмы», «Пошлая Молли» и певица Монеточка.