Ижевск, 25 июля, 2018, 23:09 — ИА Регнум. Глава Удмуртии Александр Бречалов провел рабочую встречу с председателем Внешэкономбанка Игорем Шуваловым. Руководитель региона пригласил ВЭБ стать партнером в рамках реализации проекта реконструкции аэропортового комплекса Ижевска, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Aeroport-izhevsk.ru Ижевск. Аэропорт

Кроме того, Бречалов предлагает совместно проработать вопрос лизингового финансирования для обновления парка самолетов. Аналогичная схема возможна и для обновления парка электротранспорта в Ижевске.

Также Бречалов надеется на содействие ВЭБа в ходе работ по благоустройству Центральной площади столицы Удмуртии. Был представлен проект реконструкции набережной Ижевского пруда, объем инвестиций в который оценивается в 1,2 млрд рублей. В случае решения финансового вопроса работы на набережной начнутся во втором квартале 2019 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, реконструкции ижевского аэропорта экс-глава Удмуртии Александр Соловьев обсуждал с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым еще в августе 2016 года и получил «положительный ответ». Планировалось, что обновленный аэропорт будет полностью готов к 100-летнему юбилею знаменитого оружейника Михаила Калашникова в 2019 году.

В январе 2017 года стало известно, что на реконструкцию аэропорта направят 2,582 млрд рублей. Сумма внесена в соглашение для региона, подготовленное Росавиацией в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России 2010−2020 гг.»

Объем средств, привлекаемых из федерального бюджета составит 1,475 млрд рублей, 1,1 млрд рублей на условиях софинансирования выделит Удмуртия.

В декабре 2017 года новый глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что обновленный аэропорт республика получит к 2021 году.

В январе 2018 года появились эскизы проекта аэропорта, до начала строительно-монтажных работ планировалось разобрать старое недостроенное здание терминала.

В марте стало известно, что работы приостановлены в связи с отсутствием финансирования.