Президент Украины восторженно подержал «Крымскую декларацию»
Киев, 25 июля, 2018, 23:08 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко призвал «друзей Украины» поддержать «декларацию Помпео». Он опубликовал сообщение 25 июля на своей странице в социальной сети Facebook.
Иван Шилов ИА REGNUM
Порошенко назвал документ «достойным ответом на гибридную провокацию Кремля в Хельсинки».
По словам Порошенко, «друзья Украины» должны единым фронтом вынудить Россию «остановить агрессию».
Напомним, 25 июля внешнеполитическое ведомство США выпустило декларацию, в которой сказано, что США никогда не признают воссоединения Крыма с остальной Россией.
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