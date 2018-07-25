Помпео обещает России тяжелые последствия за ее «вмешательство» в выборы
Вашингтон, 25 июля, 2018, 23:01 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вмешательство России в американские выборы принесет ей «тяжелые последствия».
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Страх
Такое заявление госсекретарь США сделал 25 июля в американском сенате
«Попытки вмешаться в нашу демократию приведут к тяжелым последствиям», — сказал Майк Помпео.
Напомним, в США до сих пор обсуждают тему вмешательства России во всевозможные выборы. «Вмешательство» обсуждают в США почти все, однако никто не может доказать его или опровергнуть.
Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже отзывался на эти обвинения и назвал их «абсолютно голословными».