Москва, 25 июля, 2018, 22:41 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие госдепартаментом США «Крымской декларации», провозглашающей непризнание Крыма частью России официальной позицией Соединённых Штатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

Как отметила Мария Захарова, в Москве «знают цену» подобным «судьбоносным декларациям» Вашингтона.

«Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил», — написала представитель МИД на своей странице в Facebook.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня госдепартамент США обнародовал декларацию за подписью государственного секретаря Майка Помпео, в которой указано, что Вашингтон никогда не признает Крым частью России. При этом в документе содержится призыв к российской стороне «уважать принципы, приверженность которым она на протяжении долгого времени декларировала, и прекратить оккупацию Крыма».