Москва, 25 июля, 2018, 22:25 — ИА Регнум. Авиационная бомба времён Великой Отечественной войны была обнаружена 25 июля на стройплощадке в Хорошевском районе Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ленинградцы рассматривают неразорвавшуюся и обезвреженную саперами немецкую авиабомбу

По информации агентства, опасную находку обнаружили рабочие на стройке жилого комплекса «Прайм Тайм» по адресу: улица Викторенко, 11.

Сообщается, что на место были вызваны спасатели и саперы, которые на данный момент уже извлекли авиабомбу.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе правительства Московской области сообщили, что с начала 2018 года на территории региона взрывотехниками было обнаружено и обезврежено уже более 150 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.