Вашингтон, 25 июля, 2018, 22:18 — ИА Регнум. Следующая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может произойти не ранее 2019 года, заявил 25 июля советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Президент считает, что следующая встреча с президентом Путиным должна состояться после завершения охоты на ведьм, связанной с Россией. Поэтому мы пришли к выводу, что это будет после 1 января будущего года», — сказал Джон Болтон.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа прошли 16 июля в Хельсинки. Обсуждались вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня. Переговоры завершились без какого-либо результата.

В частности, президент России Владимир Путин оценил встречу с президентом США как разминочную и заявил, что не ожидал от нее каких-то заметных результатов.