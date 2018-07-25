* ИГ — запрещённая в России организация

Эс-Сувайда, Сирия, 25 июля, 2018, 22:17 — ИА Регнум. Группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила об ответственности за теракт в сирийской Эс-Сувейде, 25 июля передает агентство Reuters.

Sntat.ru Террорист

Согласно заявлению группировки, 25 июля ей было совершено несколько «скоординированных взрывов» в Эс-Сувейде и окрестных поселениях.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв теракта 25 июля в Эс-Сувейде к настоящему моменту уже достигло 215 человек. Сотни раненых в результате взрыва на городском рынке остаются в больницах.

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