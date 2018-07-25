Идлиб, Сирия, 25 июля, 2018, 21:51 — ИА Регнум. В зоне деэскалации «Идлиб», расположенной на северо-западе Сирии, непримиримые боевики готовят атаки на позиции сирийских правительственных войск, заявил 25 июля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

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Он уточнил, что помимо участившихся обстрелов наблюдаются приготовления боевиков к активным действиям. В частности, несколько группировок уже договорились об организации совместного штаба, перегруппировываются живая сила и бронетехника, формируются ударные группировки для действий в нескольких направлениях, проводится разведка и инженерное оборудование местности.

«При этом отмечено сосредоточение больших группировок сразу на нескольких направлениях: горы северной Латакии, долина Эль-Габ на границе провинций Хама и Идлиб, районы западнее города Алеппо. Туда перебрасываются подкрепления и отборные кадры боевиков, подтягивается бронетехника», — сказал Алексей Цыганков.

«В горной Латакии и под Алеппо уже неоднократно бандиты проводили разведку боем, пытались делать проходы в минных полях. Отмечается проведение инженерных работ по оборудованию насыпей вдоль автодорог, подобные сооружения используются для прикрытия продвижения бронетехники и мотопехоты боевиков при ведении наступательных действий», — добавил начальник российского Центра.

Алексей Цыганков в очередной раз подчеркнул, что российский Центр «…призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкие СМИ опубликовали ряд сообщений о подготовке сирийской армии к наступлению на зону деэскалации «Идлиб», находящуюся у границы с Турцией, и напомнили о позиции Анкары, предостерегающей Дамаск от силового решения кризиса на севере Сирии.