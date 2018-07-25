Исламабад, 25 июля, 2018, 21:47 — ИА Регнум. По результатам подсчета 15% бюллетеней, на выборах в Пакистане лидирует партия «Техрик-э-Инсаф» Имрана Хана, 25 июля передает агентство Reuters.

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Согласно ранним прогнозам, партия Хана выиграет от 94 до 102 из 272 мест в парламенте. Бывшая правящая партия «Пакистанская мусульманская лига» бывшего премьер-министра Наваза Шарифа займет от 40 до 58 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Пакистане были отмечены не только жесткой борьбой между кандидатами, но и терактами исламистов, последний из которых произошел прямо в день голосования, 25 июля, на избирательном участке в Кветте.

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