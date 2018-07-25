Краснодар, 25 июля, 2018, 21:29 — ИА Регнум. На побережье Чёрного моря в ближайшие три дня ожидается ухудшение погодных условий и существует вероятность формирования смерчей. Об этом сообщили 25 июля в Южном региональном центре МЧС России.

Иван Айвазовский. Буря. 1851

По информации ведомства, в ближайшие часы с сохранением на последующие сутки 26 и 27 июля в Краснодарском крае местами ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 20−25 метров в секунду.

В течение этих дней существует опасность возникновение смерчей на участке побережья от Анапы до Магри.

Кроме этого, МЧС предупреждает о возможном повышении уровня воды до неблагоприятных отметок в малых реках и водотоках бассейна Кубани и в реках Адыгеи и Черноморского побережья от Геленджика до Магри.