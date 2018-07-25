Тель-Авив, Израиль, 25 июля, 2018, 21:29 — ИА Регнум. Двое палестинцев убиты и еще один тяжело ранен в результате израильского артиллерийского обстрела района на границе сектора Газа, сообщает 25 июля РИА Новости со ссылкой на местное министерство здравоохранения.

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По информации агентства, израильский артиллерийский удар был нанесен по восточной окраине города Газа.

Напомним, ранее пресс-служба израильской армии сообщала, что позиции боевиков ХАМАС подверглись удару в ответ на обстрел военнослужащих армии Израиля с территории палестинского анклава.

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