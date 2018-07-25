Душанбе, 25 июля, 2018, 21:18 — ИА Регнум. В Таджикистане наблюдается рост денежных переводов, сообщил сегодня, 25 июля, председатель Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода.

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По его данным, за первое полугодие 2018 года в Таджикистан было переведено на $90 млн больше, чем за тот же период прошлого года. То есть рост на уровне 7%. Однако, как отметил Нурмахмадзода, рост объемов денежных переводов восстановился в июле после трехмесячного спада — в период с апреля по июнь было зафиксировано его снижение относительно показателей этого периода 2017 года.

«На данный момент ситуация стабилизировалась и начался рост», — подчеркнул глава таджикистанского Нацбанка.

Он также сообщил о том, что около 86% переведенных денег были перечислены в рублях. Однако с начала 2016 года все денежные переводы, отправленные в российской валюте, выдаются получателям в таджикских сомони.

«Принятое тогда нами решение положительно повлияло на курс национальной валюты. На данный момент мы не намерены что-то изменить в этом вопросе», — добавил Нурмахмадзода.

Отметим, что в 2017 году в Таджикистан было переведено порядка $2,6 млрд.