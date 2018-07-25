Москва, 25 июля, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы продлил меру пресечения в виде ареста обвиняемому в повреждении картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Третьяковской галерее.

Илья Репин. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. 1885

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и оставить мужчину под стражей ещё на один месяц — до 26 августа.

Напомним, картина Ильи Репина в Третьяковской галерее подверглась нападению вандала 25 мая. Посетитель разбил защитное стекло столбиком ограждения, в результате чего пострадали холст и рама картины. Причинённый ущерб был оценён в 30 млн рублей — исходя из оценки стоимости полотна в 720 млн рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.